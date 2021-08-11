99,3% заболевших COVID-19 в Украине за последние три месяца не были вакцинированы – Минздрав

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались более 4,32 млн человек Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что вакцинация – наиболее эффективное средство для того, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

"Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций. Ну и, конечно, вакцинироваться. Тогда не нужно будет бояться новой волны заболеваний. Мы проанализировали количество заболеваний за последние три месяца и промониторили, сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% – люди, которые были вакцинированы, и только 0,4% попали на стационар, а не в реанимационные отделения", – отметил министр.