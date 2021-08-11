Украинские ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 к концу августа

"Среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 839 человек в день (за две недели – на 44%), среднее количество летальных случаев составляет 20 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равняться 1008 в течение недели 11-17 августа и 1285 – в течение недели 18-24 августа", – отметили ученые.
Они отметили, что в регионах лидером заболеваемости оказалась Херсонская область, где количество положительных тестов на COVID-19 за последнюю неделю удвоилось.
"При этом по количеству госпитализаций, которые за неделю выросли на 36%, область не показывают существенного отрыва от других регионов", – уточнили в НАН Украины.
Ученые обратили внимание на то, что угрожающей является ситуация в Одесской области, стремительно растет заболеваемость в западных регионах и в Киеве, при этом количество госпитализаций растет медленно.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
К 11 августа 2021 года в Украине подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, в стране умерло 53,1 тыс. человек.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.