Украинские ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 к концу августа

"Среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 839 человек в день (за две недели – на 44%), среднее количество летальных случаев составляет 20 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равняться 1008 в течение недели 11-17 августа и 1285 – в течение недели 18-24 августа", – отметили ученые.

Они отметили, что в регионах лидером заболеваемости оказалась Херсонская область, где количество положительных тестов на COVID-19 за последнюю неделю удвоилось.

"При этом по количеству госпитализаций, которые за неделю выросли на 36%, область не показывают существенного отрыва от других регионов", – уточнили в НАН Украины.

Ученые обратили внимание на то, что угрожающей является ситуация в Одесской области, стремительно растет заболеваемость в западных регионах и в Киеве, при этом количество госпитализаций растет медленно.