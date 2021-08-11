Кабмин Украины снизил тариф на электроэнергию для населения

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского, правительство принимает решение о том, что тарифы на электроэнергию будут снижены", – сказал премьер.
В то же время для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы останутся без изменений, то есть 1,68 грн. Новые тарифы заработают с 1 октября этого года.
Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час.
В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.
До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.