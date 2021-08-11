Кабмин Украины снизил тариф на электроэнергию для населения

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского, правительство принимает решение о том, что тарифы на электроэнергию будут снижены", – сказал премьер.

В то же время для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы останутся без изменений, то есть 1,68 грн. Новые тарифы заработают с 1 октября этого года.