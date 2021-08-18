60% украинцев считают, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода оттуда российских войск – опрос

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как отмечают социологи, большинство опрошенных придерживаются мнения, что до выборов необходимо обезоружить боевиков, а Россия должна передать Украине контроль над своей границей.

В то же время 12,9% респондентов думают, что сначала в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нужно провести выборы, а после этого заниматься выводом оттуда российских военных, обезоруживанием боевиков и передачей контроля над границей.

4,8% украинцев дали другой вариант ответа, а 22,3% опрошенных затруднились с выбором позиции по этому поводу.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.