Денисова: В ОРДЛО проводится системная политика милитаризации детей

"Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и "казацкого" типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания", – говорится в сообщении.

По информации омбудсмена, на временно оккупированной территории Луганской области пока функционируют 33 кадетских класса, где "усиленно изучаются предметы военной подготовки и российского православия", а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

"Действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в ст. 8 Конвенции ООН о правах ребенка, которая предусматривает сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, и не допускает противозаконного вмешательства, а также в ст. 29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости", – написала Денисова.

Она заявила, что обратилась к председателю Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, и предотвращению вовлечения детей в вооруженный конфликт.