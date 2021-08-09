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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Мы готовы обороняться в случае полномасштабного вторжения

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Залужный заявил, что украинская армия готова обороняться и отражать атаки противника
Залужный заявил, что украинская армия готова обороняться и отражать атаки противника
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Украина готова к обороне и отражению полномасштабного вторжения. Об этом 9 августа написал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", – сказал он.

Главокомандующий сообщил, что с 9 по 13 августа на пяти общевойсковых полигонах Украины и на острове Змеиный проводятся командно-штабные учения.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/135903218662071

Привлеченные подразделения и воинские части выполняют стрельбы из различных артиллерийских систем, в том числе реактивных. Противотанковые подразделения проводят стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам условного противника, сообщила пресс-служба ВСУ.

Средства противовоздушной обороны тренируются отражать воздушное нападение противника, а экипажи армейской авиации осуществляют авиационную поддержку наземных сил и обеспечивают высадку тактического десанта.

"Морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил усиливают охрану и оборону острова Змеиный. Тренируются противодействовать морскому десанту противника, уничтожать вражеские суда и организовывать пополнения запасов и эвакуировать раненых морским путем", – добавили военные.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, авиация, аэродром, боевики, оборона, артиллерия, воздух, война в Украине, учения, инфраструктура, Валерий Залужный
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