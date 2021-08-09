Залужный: Мы готовы обороняться в случае полномасштабного вторжения

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", – сказал он.

Главокомандующий сообщил, что с 9 по 13 августа на пяти общевойсковых полигонах Украины и на острове Змеиный проводятся командно-штабные учения.

Привлеченные подразделения и воинские части выполняют стрельбы из различных артиллерийских систем, в том числе реактивных. Противотанковые подразделения проводят стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам условного противника, сообщила пресс-служба ВСУ.

Средства противовоздушной обороны тренируются отражать воздушное нападение противника, а экипажи армейской авиации осуществляют авиационную поддержку наземных сил и обеспечивают высадку тактического десанта.

"Морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил усиливают охрану и оборону острова Змеиный. Тренируются противодействовать морскому десанту противника, уничтожать вражеские суда и организовывать пополнения запасов и эвакуировать раненых морским путем", – добавили военные.