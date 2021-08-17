Кабмин Украины предложил условия выборов на оккупированных территориях: только при невмешательстве России

Согласно законопроекту, на временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы Украина не проводит Фото: EPA

Соответствующий законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" подали в парламент 9 августа, 17 августа был опубликован текст документа.

В проекте закона используются такие понятия, как "переходный период", "конфликтный период", "постконфликтный период", "реинтеграция", "прочный мир", и другие. В частности, дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на этой территории, а дату восстановления территориальной целостности Украины устанавливает президент.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта (района) и установления полного контроля Украины там определяют министр обороны, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который исключительно на таком основании принимает решение о признании деоккупации населенного пункта.

На временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.

Выборы могут быть проведены только в случае возможности обеспечить:

Недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации. Соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе. Соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деоккупированных территориях. Безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.

Также не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ.

Исключение – те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администраций по принуждению.