ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины предложил условия выборов на оккупированных территориях: только при невмешательстве России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласно законопроекту, на временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы Украина не проводит
Согласно законопроекту, на временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы Украина не проводит
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов.

Соответствующий законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" подали в парламент 9 августа, 17 августа был опубликован текст документа.

В проекте закона используются такие понятия, как "переходный период", "конфликтный период", "постконфликтный период", "реинтеграция", "прочный мир", и другие. В частности, дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на этой территории, а дату восстановления территориальной целостности Украины устанавливает президент.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта (района) и установления полного контроля Украины там определяют министр обороны, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который исключительно на таком основании принимает решение о признании деоккупации населенного пункта.

На временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.

Выборы могут быть проведены только в случае возможности обеспечить:

  1. Недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации.
  2. Соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе.
  3. Соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц.
  4. Свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деоккупированных территориях.
  5. Безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.

Также не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ.

Исключение – те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администраций по принуждению.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия Украины 8 августа 2020 года определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В перечень таких территорий вошли 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, выборы, оккупация, законопроект, реинтеграция, местные выборы, война в Украине, война на Донбассе, выборы на Донбассе, ОРДЛО, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости
"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS