Наев опроверг информацию о том, что украинским военным запрещено отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе

"Перед эфиром я общался с командующим операции Объединенных сил генералом [Александром] Павлюком, с командиром оперативно-тактической группировки, непосредственно с командиром бригады. Запрета о том, чтобы открывать ответный огонь, нет. Командирам оперативно-тактической группировки и командующим операцией разрешено по решению командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб", – сказал Наев.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 28 авгуса написал в Facebook, что украинские войска ответный огонь по российским оккупантам, которые дважды за день обстреляли Авдеевку Донецкой области, не открывали.

"Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать", – заявил он.

Утром 28 августа в Авдеевке начался артобстрел. Очевидцы опубликовали видео происходившего в городе. "Укрзалізниця" временно ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка. По факту обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки было открыто уголовное производство.

В результате обстрела Авдеевки и ее окрестностей ранения и травмы получили восемь украинских военных.