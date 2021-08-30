Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ ранен, еще один убит

"Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

В ОТУ уточнили, что Вооруженные силы Украины ответили на обстрел оккупантов и остановили их.

О нарушениях боевиков Украина сообщила ОБСЕ.