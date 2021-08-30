Разумков: Война на Донбассе будет первоочередным вопросом на встрече Зеленского и Байдена

"Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет… А для нас, для страны, которая находится в стадии войны, это вопрос номер один круглосуточно. И я так понимаю, что и вопрос "Северного потока – 2" будет также одной из ключевых тем для обсуждения. И другие текущие вопросы", – сказал Разумков.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Встречу Зеленского с Байденом сначала перенесли с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.