Стало известно имя военного, погибшего 27 августа на Донбассе от пули снайпера

"Андрей защищал Украину с 2015 года, сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26-й артиллерийской бригаде, в 55-й ОАБр", – отметили в посте.

Прощание с военнослужащим состоится 30 августа на площади Героев в Запорожье 10.30.

У погибшего остались жена и двое детей.