На Донбассе в воскресенье ранены уже двое украинских военнослужащих – штаб ООС

"С начала суток зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня. [...] В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, второго – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Широкино (из минометов калибра 120 мм), Золотое-4 (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Причепиловка (из подствольных гранатометов), а в Луганской области (район не указан) запускали беспилотник.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ", – подчеркнули в штабе ООС.

Сегодня о тяжелом ранении украинского военнослужащего сообщала пресс-служба оперативно-тактической группировки ООС "Север".