Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим добровольцам

Соответствующий указ №449/2021 глава государства подписал 28 августа.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", – сказано в документе.
Звания Героя с вручением ордена "Золотая звезда" также удостоен посмертно солдат Виктор Гурняк. Указ №450/2021 Зеленский также подписал 28 августа.
Горбенко погиб 3 октября 2014 года при обороне донецкого аэропорта. Он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители военнослужащего Сергей и Лариса Горбенко. Об этом сообщил Офис президента Украины.
Гурняк погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста у поселка Смелое Луганской области. Награду вручили родителям погибшего защитника – Петру и Марии Гурняк.
29 августа в Украине отмечают День памяти павших защитников. Он был учрежден указом президента 23 августа 2019 года.
Сегодня утром Зеленский почтил память героев возложением цветов к Стене памяти павших за Украину.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.