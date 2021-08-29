Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим добровольцам

Соответствующий указ №449/2021 глава государства подписал 28 августа.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", – сказано в документе.

Звания Героя с вручением ордена "Золотая звезда" также удостоен посмертно солдат Виктор Гурняк. Указ №450/2021 Зеленский также подписал 28 августа.

Горбенко погиб 3 октября 2014 года при обороне донецкого аэропорта. Он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители военнослужащего Сергей и Лариса Горбенко. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Гурняк погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста у поселка Смелое Луганской области. Награду вручили родителям погибшего защитника – Петру и Марии Гурняк.

Фото: president.gov.ua

29 августа в Украине отмечают День памяти павших защитников. Он был учрежден указом президента 23 августа 2019 года.

Сегодня утром Зеленский почтил память героев возложением цветов к Стене памяти павших за Украину.