Зеленский почтил память павших защитников Украины. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
29 августа президент Украины Владимир Зеленский в Киеве возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. В церемонии приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства. День памяти защитников был установлен в Украине указом президента
от 23 августа 2019 года.