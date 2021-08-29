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Зеленский почтил память павших защитников Украины. Фоторепортаж

Вчера 10.19
29 августа президент Украины Владимир Зеленский в Киеве возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. В церемонии приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. День памяти защитников был установлен в Украине указом президента от 23 августа 2019 года.
Теги: Украина, Владимир Зеленский, война в Украине, цветы, война на Донбассе, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, церемония, память
 

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