В Украине объявят общенациональную минуту молчания в память о павших защитниках

"Будут приспущены государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях", – отметили в релизе.

В ТКГ напомнили, что этот день установлен указом президента Украины от 23 августа 2019 года в том числе как напоминание об Иловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", – отметили в ТКГ.