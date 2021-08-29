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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военнослужащий, он в тяжелом состоянии

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Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе
Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе
Фото: EPA

29 августа боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции защитников Украины, в результате обстрела ранен военнослужащий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"Воину оказана медицинская помощь, после этого проведена аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое", – отметили в посте.

Представители Вооруженных сил Украины ответили на обстрел незаконных вооруженных формирований.

Украинская сторона сообщила о действиях боевиков представителям ОБСЕ.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/900274487240512

28 августа боевики на Донбассе 18 раз нарушили перемирие, были ранены 10 украинских военных. Боевики также обстреляли Авдеевку Донецкой области из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди мирного населения нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, эвакуация, артиллерия, обстрелы, война в Украине, пострадавшие, военнослужащий, ранение
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