"Требует коллективного ответа в сфере безопасности". Зеленский обсудил с главой Пентагона сотрудничество в Черноморском регионе

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развития сотрудничества в целях противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе.

"Ситуация в Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности", – заявил Зеленский.

Остин сказал, что США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в размере $60 млн, которая включает закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Президент Украины отметил, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за предоставление ежегодной помощи Украине в этой области. Зеленский также поблагодарил Остина за лечение и реабилитацию украинских военных и ветеранов.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

Министр обороны Украины Андрей Таран и Остин 31 августа в Пентагоне подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.