Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией. Это обеспечит Украине создание условий для получения от Космического командования США информации и услуг по космической ситуационной осведомленности", – отметили в релизе.

Реализация соглашения позволит Украине получить системную информацию о состоянии общей околоземной обстановки, количества каталогизированных космических объектов, их распределение по типу, а также текущее состояние космической деятельности стран мира по численности их космических объектов и количеству космических запусков.

"В соответствии с положениями меморандума Украина получит данные о численном и качественном составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, сможет оценить их общие функциональные возможности по основным пространственными и временными характеристиками, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности радиолокационными", – уточнили в Минобороны.

Соглашение позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественный каталог космических объектов.