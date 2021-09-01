Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату – Зеленский

"Мы серьезно думаем, как развивать нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – сказал глава государства.

Зеленский считает, что вопрос Украины касается всего региона, в том числе Молдовы, стран Балтии и независимости Беларуси.

"Не только Украина, все должны быть заинтересованы в поиске ответа", – отметил он.

Вопрос нормандского формата Зеленский пообещал поднять на переговорах с президентом США Джо Байденом и, возможно, начнет с этого встречу, отметило агентство.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал 30 августа, что для присоединения США к нормандскому формату необходимо согласие всех его участников.