Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату – Зеленский

"Мы серьезно думаем, как развивать нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – сказал глава государства.
Зеленский считает, что вопрос Украины касается всего региона, в том числе Молдовы, стран Балтии и независимости Беларуси.
"Не только Украина, все должны быть заинтересованы в поиске ответа", – отметил он.
Вопрос нормандского формата Зеленский пообещал поднять на переговорах с президентом США Джо Байденом и, возможно, начнет с этого встречу, отметило агентство.
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал 30 августа, что для присоединения США к нормандскому формату необходимо согласие всех его участников.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.
В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.
Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Сегодня, 1 сентября, он встречается с Байденом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.