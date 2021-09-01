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Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату – Зеленский

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Зеленский заявил, что вопрос Украины касается всего региона
Зеленский заявил, что вопрос Украины касается всего региона
Фото: ЕРА

Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона в США, пишет "Укринформ" 1 сентября.

"Мы серьезно думаем, как развивать нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – сказал глава государства.

Зеленский считает, что вопрос Украины касается всего региона, в том числе Молдовы, стран Балтии и независимости Беларуси.

"Не только Украина, все должны быть заинтересованы в поиске ответа", – отметил он.

Вопрос нормандского формата Зеленский пообещал поднять на переговорах с президентом США Джо Байденом и, возможно, начнет с этого встречу, отметило агентство.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал 30 августа, что для присоединения США к нормандскому формату необходимо согласие всех его участников.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Сегодня, 1 сентября, он встречается с Байденом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: США, Беларусь, Молдова, Джо Байден, переговоры, Вашингтон, страны Балтии, нормандский формат, Владимир Зеленский
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