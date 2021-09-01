Встреча Зеленского и Байдена. Где и когда смотреть

Зеленский с 31 августа находится с официальным визитом в США Фото: president.gov.ua

Встреча состоится в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву). Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома. После этого Байден отправится на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом, следует из планов американского лидера.

Офис президента Украины не сообщил время встречи двух президентов. Сам Зеленский отметил, что визит украинской делегации в США проходит чрезвычайно результативно.

Первым вопросом, который задаст Байдену Зеленский, будет ситуация с оккупированными Россией Донбассом и Крымом. Об этом президент сказал Общественному 31 августа.

ВИДЕО