СМИ назвали время встречи Зеленского и Байдена в Белом доме

Зеленский сказал, что визит украинской делегации в США проходит чрезвычайно результативно Фото: president.gov.ua

Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома. После этого Байден отправится на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом, следует из планов американского лидера.

В Белом доме сообщили подробности формата встречи.

"Президент Байден и президент Зеленский будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими основными советниками, затем два лидера перейдут к беседе в формате "один на один". Байден продемонстрирует твердую приверженность безопасности, суверенитету и евроатлантическим устремлениям Украины, а также обсудит текущую программу реформ в Украине", – рассказали в американском ведомстве.

Точное время переговоров Байдена с Зеленским в собщении не указано.

Байден "с нетерпением будет ждать от Зеленского полной информации о текущей ситуации с безопасностью", подчеркнули в Белом доме.

Офис президента Украины на момент публикации новости не сообщил время встречи двух президентов. Сам Зеленский отметил, что визит украинской делегации в США проходит чрезвычайно результативно.