СМИ назвали время встречи Зеленского и Байдена в Белом доме

Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома. После этого Байден отправится на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом, следует из планов американского лидера.
В Белом доме сообщили подробности формата встречи.
"Президент Байден и президент Зеленский будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими основными советниками, затем два лидера перейдут к беседе в формате "один на один". Байден продемонстрирует твердую приверженность безопасности, суверенитету и евроатлантическим устремлениям Украины, а также обсудит текущую программу реформ в Украине", – рассказали в американском ведомстве.
Точное время переговоров Байдена с Зеленским в собщении не указано.
Байден "с нетерпением будет ждать от Зеленского полной информации о текущей ситуации с безопасностью", подчеркнули в Белом доме.
Офис президента Украины на момент публикации новости не сообщил время встречи двух президентов. Сам Зеленский отметил, что визит украинской делегации в США проходит чрезвычайно результативно.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.
В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.