СМИ сообщили, что в расписании Байдена не предусмотрена пресс-конференция с Зеленским

Встречу Зеленского (на фото) и Байдена переносили два раза Фото: ЕРА

Байден в ходе встречи подтвердит "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ в Украине, отметило агентство.

Эту же информацию распространил ряд российских СМИ, в том числе РБК, "Лента.ру", "Коммерсантъ", а также MK.ru.

Среди украинских СМИ новость о том, что по итогам встречи Байдена и Зеленского не будет совместной пресс-конференции, опубликовали НВ и "РБК-Украина" со ссылкой на базу данных factba.se. Этот сайт создали в январе 2017 года для хранения архивов записей бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву). После встречи с Зеленским Байден отправится на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом, следует из расписания на factba.se.

Белый дом и Офис президента Украины на момент публикации этого материала не сообщали о пресс-конференции двух президентов.