Зеленские в Вашингтоне почтили память жертв Голодомора 1932–1933 годов

Глава государства и первая леди возложили лампадки и композиции из колосков пшеницы к подножию мемориала. Память жертв Голодомора почтили члены украинской делегации.
Глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта мемориала Лариса Курилас рассказали Зеленскому историю создания памятника, который был открыт в 2015 году.
"Этот мемориал является важным символом солидарности американского народа с украинцами и напоминанием об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа и всего человечества", – отметил президент.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на четвертую субботу ноября.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.