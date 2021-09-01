Зеленские в Вашингтоне почтили память жертв Голодомора 1932–1933 годов

Глава государства и первая леди возложили лампадки и композиции из колосков пшеницы к подножию мемориала. Память жертв Голодомора почтили члены украинской делегации.

Глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта мемориала Лариса Курилас рассказали Зеленскому историю создания памятника, который был открыт в 2015 году.

"Этот мемориал является важным символом солидарности американского народа с украинцами и напоминанием об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа и всего человечества", – отметил президент.