Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии

В публикации отмечается, что обсуждаемая обложка воспринимается как отображение сути капитализма, поскольку на фото ребенка наложено цифровое изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой он направляется. Авторы статьи пишут, что "несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются детской порнографией по закону".
В свою очередь адвокат Элдена утверждает, что наличие на фото банкноты позволяет интерпретировать изображение плавающего в воде ребенка без одежды, как "секс-работника".
"Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с изображением Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер фото для продвижения себя и своей музыки за его счет", – говорится в иске, копия которого опубликована на странице музыкального интернет-издания Pitchfork.
В связи с этим Элден требует не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. В числе ответчиков он указал ныне живущих участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом фронтмена Курта Кобейна, певицу Кортни Лав, автора снимка, художественного руководителя коллектива и ряд звукозаписывающих компаний.
Представители участников коллектива пока не комментируют исковое заявление Элдена.
Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года. Он стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории музыки. Автором фото, которое размещено на обложке альбома, является фотограф Кирк Веддл. Элден – сын его знакомых. На момент съемки ему было четыре месяца. За съемки родители Элдена получили гонорар в размере $200.