Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
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Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии

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Элдену было четыре месяца, когда его родители за $200 согласились на его участие в съемках для обложки Nirvana
Элдену было четыре месяца, когда его родители за $200 согласились на его участие в съемках для обложки Nirvana
Фото: Spencer Elden / Facebook

30-летний американец Спенсер Элден, детское фото которого стало обложкой альбома американской группы Nirvana под названием Nevermind, 24 августа обратился в суд с иском против экс-участников коллектива. Он считает, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями. Об этом 25 августа сообщило издание Variety.

В публикации отмечается, что обсуждаемая обложка воспринимается как отображение сути капитализма, поскольку на фото ребенка наложено цифровое изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой он направляется.  Авторы статьи пишут, что "несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются детской порнографией по закону".

В свою очередь адвокат Элдена утверждает, что наличие на фото банкноты позволяет интерпретировать изображение плавающего в воде ребенка без одежды, как "секс-работника".

"Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с изображением Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер фото для продвижения себя и своей музыки за его счет", – говорится в иске, копия которого опубликована на странице музыкального интернет-издания Pitchfork.

В связи с этим Элден требует не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. В числе ответчиков он указал ныне живущих участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом фронтмена Курта Кобейна, певицу Кортни Лав, автора снимка, художественного руководителя коллектива и ряд звукозаписывающих компаний.

Представители участников коллектива пока не комментируют исковое заявление Элдена.

https://www.facebook.com/410038452475273/photos/a.492466107565840/492775040868280/

Контекст:

Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года. Он стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории музыки. Автором фото, которое размещено на обложке альбома, является фотограф Кирк Веддл. Элден – сын его знакомых. На момент съемки ему было четыре месяца. За съемки родители Элдена получили гонорар в размере $200. 

Теги: порнография, скандал, Nirvana
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