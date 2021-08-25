Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии

Элдену было четыре месяца, когда его родители за $200 согласились на его участие в съемках для обложки Nirvana Фото: Spencer Elden / Facebook

В публикации отмечается, что обсуждаемая обложка воспринимается как отображение сути капитализма, поскольку на фото ребенка наложено цифровое изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой он направляется. Авторы статьи пишут, что "несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются детской порнографией по закону".

В свою очередь адвокат Элдена утверждает, что наличие на фото банкноты позволяет интерпретировать изображение плавающего в воде ребенка без одежды, как "секс-работника".

"Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию с изображением Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер фото для продвижения себя и своей музыки за его счет", – говорится в иске, копия которого опубликована на странице музыкального интернет-издания Pitchfork.

В связи с этим Элден требует не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. В числе ответчиков он указал ныне живущих участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом фронтмена Курта Кобейна, певицу Кортни Лав, автора снимка, художественного руководителя коллектива и ряд звукозаписывающих компаний.

Представители участников коллектива пока не комментируют исковое заявление Элдена.