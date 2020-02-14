Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana

Американская звукозаписывающая компания Universal Music Group (UMG) признала факт потери записей музыкантов, среди которых были сделанные Элтоном Джоном, Шерил Кроу, Nirvana, но считает, что некоторые из них можно восстановить.

В числе пострадавших в пожаре записей были сделанные Элтоном Джоном Фото: EPA

Американская звукозаписывающая компания Universal Music Group (UMG) признала потерю записей 19 артистов и групп. Об этом сообщает Pitchfork.

Записи были утеряны в результате пожара на студии в Калифорнии в 2008 году. UMG заявила, что оценка потерь еще не завершена, и назвала промежуточные факты: среди утерянных записей были сделанные Элтоном Джоном, Брайаном Адамсом, Шерил Кроу, группами Nirvana, R.E.M., Sonic Youth и Soundgarden.

По заверениям UMG, некоторые записи имеют копии и могут быть найдены и восстановлены. Звукозаписывающий лейбл вынужден был отчитаться после того, как на него был подан коллективный судебный иск от нескольких музыкантов с требованием предоставить полный список исполнителей, записи которых сгорели при пожаре.

Пожар на студии Universal в Калифорнии произошел в июне 2008 года.

Издание The New York Times предположило, что пострадали архивы 800 артистов.