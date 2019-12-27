Ролик на трек Smells Like Teen Spirit группы Nirvana набрал 1 млрд просмотров. Видео
Клип на песню Smells Like Teen Spirit американской группы Nirvana набрал 1 млрд просмотров на YouTube. Об этом сообщили на странице коллектива в Facebook 25 декабря. Видео было опубликовано на YouTube-канале Nirvana в июне 2009 года. Сама песня Smells Like Teen Spirit и видео на нее сняты в 1991-м. Композиция Smells Like Teen Spirit вошла в альбом 1991 года Nevermind. Группа Nirvana существовала с 1987-го по 1994 год.
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