  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это первый фейк в моей жизни". Мендель рассказала правду о своем рождении

"Я на самом деле родилась не в Геническе, но зарегистрирована там. Это первый фейк в моей жизни. Мне было три дня, когда мы переезжали из Запорожья в Херсон. Остановились у родственников, и они меня там зарегистрировали, и мы поехали в Херсон", – заявила Мендель.

Она отметила, что своей родиной считает Херсонщину.

Комментарий Мендель о месте рождения можно послушать на 6-й минуте ролика.

ВИДЕО

Видео: Редакція OBOZREVATEL / YouTube