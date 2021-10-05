"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату

Мендель стала известной после того, как летом 2019 года заняла должность пресс-секретаря Зеленского Фото: iuliia_mendel / Instagram

Мендель позирует в кадре с распущенными волосами на фоне фортепиано, стоя спиной к объективу. Журналистка во время съемки прикрыла ягодицы черной курткой, оставив в зоне видимости фрагмент татуировки, нанесенной внизу спины.

Ранее она называла эту татуировку "патриотической". Цветное тату не спине – не единственное изображение на теле Мендель. Также у нее на ступне правой ноги набит скрипичный ключ.

"Попа самая шикарная", – отреагировали на фото подписчики.

"Вот это поворот", – удивились фолловеры.