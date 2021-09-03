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Мендель считает, что новому пресс-секретарю Зеленского работать легче, чем ей

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Мендель: В политике понятно, что девушке сложнее
Мендель: В политике понятно, что девушке сложнее
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что ее преемнику Сергею Никифорову работать легче, чем было ей. Об этом она сказала в интервью сайту "Обозреватель".

По ее словам, сейчас система работы в ОП уже налажена.

"Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому", – пояснила Мендель.

Кроме того, заявила экс-спикер, поначалу нынешнюю власть обвиняли в пророссийскости. Впоследствии "удалось разбить все эти нарративы" благодаря поездке в Брюссель, но после этого Мендель, по ее словам, "начали уничтожать как человека, который мог с этим бороться".

"К тому же я не исключаю момент гендера. В политике понятно, что девушке сложнее", – добавила Мендель.

При этом она похвалила работу коллеги.

"Сергей демонстрирует довольно неплохой профессионализм в этой должности, а также открытость к журналистам, а это я считаю главным", – сказала Мендель.

Она утверждает, что Никифорову легче работать из-за изменений в системе коммуникации в команде Зеленского.

"Мне просто запрещали отвечать на запросы СМИ, предоставлять комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров сразу имеет дело с руководителем, который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены", – пояснила Мендель.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Мендель также заявляла, что первый глава ОП Андрей Богдан "относился к журналистам так, будто они не нужны", и "просто был бан на общение с журналистами".

На вопрос, почему она так часто дает интервью, Мендель заявила, что ее "дискредитировали, поэтому была вынуждена говорить".

Контекст:

Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го.

В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе. К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря президента. В нем было четыре человека. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров.

Он приступил к работе 8 июля 2021 года. По словам Никифорова, его зарплата составляет от 40 тыс. до 50 тыс. грн.

Теги: СМИ, Андрей Богдан, Юлия Мендель, Офис президента Украины, Сергей Никифоров
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