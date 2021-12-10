  Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди

Мендель: У меня есть личная жизнь Фото: iuliia_mendel / Instagram

По словам Мендель, именно ему принадлежит изображенная на фото мужская рука на ее груди.

"У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это "рука Кремля", "рука [украинского бизнесмена Рината] Ахметова. Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!" – отметила Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

Комментарий Мендель о снимке можно послушать на 39-й минуте видео.

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Видео: Редакція OBOZREVATEL / YouTube