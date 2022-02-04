"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото

По словам собеседника издания, 35-летняя Мендель и 36-летний Кухта "состоят в отношениях уже давно".
Ни Кухта, ни Мендель пока что не комментировали публикацию в СМИ. В декабре 2021 года Мендель обнародовала снимок, на котором была запечатлена с мужской рукой на своей груди. Позже она объяснила, что рука принадлежит ее возлюбленному, которого она скрывает. "У меня есть личная жизнь. Это в определенной мере публичная личность. Любимый!" – отметила тогда Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.
На странице Кухты в Facebook есть совместные фото с Мендель. В частности, он поддержал ее в августе 2021 года, когда она презентовала свою книгу "Каждый из нас президент".
"Паша, только не ты. Зачем?" – отреагировала тогда в комментариях экс-депутат ВР Виктория Войцицкая.
"Книга мне понравилась. С Юлей я имел возможность работать – мне было комфортно и она всегда помогала", – ответил ей Кухта.
В октябре 2021 года, отвечая на вопросы подписчиков, Кухта также упомянул Мендель как автора одного из адресованных ему вопросов.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.
В Википедии указано, что Кухта женат, воспитывает дочь.
Кухта с 2015 года в течении четырех лет был советником министра финансов, а с 2016 года совмещал эту должность с должностью советника премьер-министра.
В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но затем по собственному желанию отменил регистрацию как кандидата.
С 9 сентября 2019 года был первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с 10 марта по 14 апреля 2020 года – исполняющим обязанности.