"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото

Мендель показывала в сети своего возлюбленного, но скрывала его лицо Фото: iuliia_mendel / Instagram

По словам собеседника издания, 35-летняя Мендель и 36-летний Кухта "состоят в отношениях уже давно".

Ни Кухта, ни Мендель пока что не комментировали публикацию в СМИ. В декабре 2021 года Мендель обнародовала снимок, на котором была запечатлена с мужской рукой на своей груди. Позже она объяснила, что рука принадлежит ее возлюбленному, которого она скрывает. "У меня есть личная жизнь. Это в определенной мере публичная личность. Любимый!" – отметила тогда Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

На странице Кухты в Facebook есть совместные фото с Мендель. В частности, он поддержал ее в августе 2021 года, когда она презентовала свою книгу "Каждый из нас президент".

"Паша, только не ты. Зачем?" – отреагировала тогда в комментариях экс-депутат ВР Виктория Войцицкая.

"Книга мне понравилась. С Юлей я имел возможность работать – мне было комфортно и она всегда помогала", – ответил ей Кухта.

В октябре 2021 года, отвечая на вопросы подписчиков, Кухта также упомянул Мендель как автора одного из адресованных ему вопросов.