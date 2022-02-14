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14 февраля, 2022
 
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"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой

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Мендель заявила, что остается в Киеве со своим бойфрендом
Мендель заявила, что остается в Киеве со своим бойфрендом
Фото: Iuliia Mendel / Facebook

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 13 февраля опубликовала в Facebook подборку совместных снимков со своим возлюбленным, украинским экономистом и политиком, бывшим исполняющим обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павлом Кухтой.

"Make love, not war. Влюбляюсь в тебя каждый день… Мы в Киеве. Верим в мир и любовь!" – написала она.

Фото, на которых Мендель запечатлена в объятиях Кухты, она собрала в один ролик. Видео экс-пресс-секретарь Зеленского сопроводила песней "Без тебе мене нема" из репертуара украинской группы "Океан Ельзи".

https://www.facebook.com/1781187626/videos/1800250213509293/

"Какие-то слишком похожие", – отметила подписчица Таня Моль.

"Ого!" – написал Хома Олександр.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Кухта с 2015 года в течение четырех лет был советником министра финансов, а с 2016 года совмещал эту должность с должностью советника премьер-министра. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но затем по собственному желанию отменил регистрацию как кандидата. 

С 9 сентября 2019 года был первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с 10 марта по 14 апреля 2020 года – исполняющим обязанности.

В Википедии указано, что Кухта женат – супругу зовут Екатерина. У политика есть дочь Ярослава.

Теги: политика, Владимир Зеленский, любовь, Павел Кухта, премьер-министр, Юлия Мендель
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