"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой

"Make love, not war. Влюбляюсь в тебя каждый день… Мы в Киеве. Верим в мир и любовь!" – написала она.

Фото, на которых Мендель запечатлена в объятиях Кухты, она собрала в один ролик. Видео экс-пресс-секретарь Зеленского сопроводила песней "Без тебе мене нема" из репертуара украинской группы "Океан Ельзи".

"Какие-то слишком похожие", – отметила подписчица Таня Моль.

"Ого!" – написал Хома Олександр.