Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

Зеленский: У меня уже взрослые дети. Буду принимать решение с детьми Фото: president.gov.ua

"Относительно второго срока. Я не решаю этот вопрос, это решает общество. Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. С не манипуляционными рейтингами. Они есть разные. Но мы точно будем понимать. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся", – сказал он.

Зеленский заявил, что будет принимать решение с семьей.

"У меня уже взрослые дети. И точно буду принимать решение с детьми. Потому что они все страдают из-за моей профессии. Это правда. Дочь уже в том возрасте, когда ей нужен простор, свобода, она не хочет жить с охраной. Есть много вызовов. Но прежде всего – Украина и общество, которое меня выбирало. [Принимать] это решение буду, если можно, позже", – добавил он.

Глава государства отметил, что хочет решить еще много задач.

"Смогу решить – молодец, подумаю, не смогу (не дадут мне или сам не смогу), тогда – вряд ли", – резюмировал президент.