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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о полномасштабном конфликте с РФ: Идет большое запугивание, что завтра будет война

Зеленский: Считаю, что сегодня идет запугивание с нескольких площадок средств массовой информаци
Зеленский: Считаю, что сегодня идет запугивание с нескольких площадок средств массовой информаци
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией есть каждый день. Сейчас же, по его мнению, идет запугивание граждан Украины. Об этом он сказал во время пресс-марафона 26 ноября, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента.

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже восемь лет. [Что касается] широкомасштабной или продолжения мощной эскалации со стороны России или боевиков, которых поддерживает РФ, я считаю, что такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что сегодня идет запугивание с нескольких площадок средств массовой информации. Идет большое запугивание, что завтра будет война", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина полностью контролирует свои границы и полностью готова к любой эскалации.

"Мы каждый день имеем реальные разведданные, каждый день получаем данные не только от нашей разведки, но и от разведки стран-партнеров, которые нас поддерживают... В первую очередь мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная, оборудуем ее новой техникой, увеличиваем зарплату", – добавил он.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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