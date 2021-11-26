Зеленский о полномасштабном конфликте с РФ: Идет большое запугивание, что завтра будет война

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже восемь лет. [Что касается] широкомасштабной или продолжения мощной эскалации со стороны России или боевиков, которых поддерживает РФ, я считаю, что такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что сегодня идет запугивание с нескольких площадок средств массовой информации. Идет большое запугивание, что завтра будет война", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина полностью контролирует свои границы и полностью готова к любой эскалации.

"Мы каждый день имеем реальные разведданные, каждый день получаем данные не только от нашей разведки, но и от разведки стран-партнеров, которые нас поддерживают... В первую очередь мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная, оборудуем ее новой техникой, увеличиваем зарплату", – добавил он.