"Даже не стоит комментировать". В Кремле отреагировали на публикацию Politico о переброске войск РФ к границам Украины

"Смотрите, наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания, – сказал Песков на встрече с журналистами. – Речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью".

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, "не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

1 ноября Politico опубликовало спутниковое фото, отметив, что на нем видна военная техника, которую РФ стянула к границам Украины.

На фото, которое обнародовало издание, показано скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе города Ельня (РФ) неподалеку от границы с Беларусью.

По данным Politico, в районы Брянска и Курска, неподалеку от северной границы Украины, была передислоцирована военная техника 4-й танковой дивизии вооруженных сил РФ. Подразделения снабжены танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Также в этом районе замечены части 1-й гвардейской танковой армии. Politico пишет, что российские военные подразделения в конце сентября 2021 года начали движение из мест своей обычной дислокации в сторону украинской границы.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

"Действительно, есть такие фото, но нет сравнения. По нашим данным, таких изменений не произошло", – отметили в ГУР.