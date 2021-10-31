"Это не учения". The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной

Передвижения российских войск "повторно вызвали обеспокоенность, возникшую в апреле", когда РФ стягивала свои войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым, говорят собеседники издания.

The Washington Post отмечает, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ. Речь идет о военных поездах и автоколоннах, которые перевозят в том числе танки и ракеты.

Директор программы по изучению России некоммерческой аналитической группы CNA Майкл Кофман сказал газете, что происходящее – "это не учения и это не похоже на военные тренировки".

Ссылаясь на данные спутниковых снимков, Кофман рассказал, что 41-я общевойсковая армия РФ, которая базируется в Новосибирске, не вернулась на место постоянной дислокации после учений, а объединилась с другими военными на границе с Украиной.

Кроме того, по данным эксперта, в сторону Украины перебрасывает своих военных и технику базирующаяся под Москвой 1-я гвардейская танковая армия России. Ее Кофман называет элитным подразделением.

Он считает, что ситуация заслуживает особого внимания, так как за последний год "тон и месседжи России в отношении Украины резко изменились".