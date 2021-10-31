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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не учения". The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной

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Передвижения российских войск вызывают обеспокоенность у США и ЕС, пишет The Washington Post
Передвижения российских войск вызывают обеспокоенность у США и ЕС, пишет The Washington Post
Фото: ЕРА (архив)

Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. Об этом, ссылаясь на свои источники, написала 30 октября американская газета The Washington Post.

Передвижения российских войск "повторно вызвали обеспокоенность, возникшую в апреле", когда РФ стягивала свои войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым, говорят собеседники издания. 

The Washington Post отмечает, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ. Речь идет о военных поездах и автоколоннах, которые перевозят в том числе танки и ракеты.

Директор программы по изучению России некоммерческой аналитической группы CNA Майкл Кофман сказал газете, что происходящее – "это не учения и это не похоже на военные тренировки". 

Ссылаясь на данные спутниковых снимков, Кофман рассказал, что 41-я общевойсковая армия РФ, которая базируется в Новосибирске, не вернулась на место постоянной дислокации после учений, а объединилась с другими военными на границе с Украиной.

Кроме того, по данным эксперта, в сторону Украины перебрасывает своих военных и технику базирующаяся под Москвой 1-я гвардейская танковая армия России. Ее Кофман называет элитным подразделением. 

Он считает, что ситуация заслуживает особого внимания, так как за последний год "тон и месседжи России в отношении Украины резко изменились".

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был "символическим" и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения "Запад 2021"

На учениях отрабатывали сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства". В них принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Россия под видом учений каждый год увеличивает число личного состава и военной техники вдоль государственной границы с Украиной, считает заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, военные, граница, Евросоюз, The Washington Post, войска, границы, российские военные
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