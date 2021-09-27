Минобороны России заявило о проведении крупных военных учений в Крыму

Учения пройдут на полигоне Опук в восточной части Крыма в течение трех дней, к ним привлекли около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", сообщили российские военные.

Подразделения отработают ведение обороны и выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения боевой техники вместе с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями, рассказали в министерстве.

На заключительном этапе запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику танками Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубицами Д-30.

В учениях задействуют различные виды оружия, включая автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение, заключили в минобороны РФ.