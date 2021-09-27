Минобороны России заявило о проведении крупных военных учений в Крыму

Учения пройдут на полигоне Опук в восточной части Крыма в течение трех дней, к ним привлекли около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.
Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", сообщили российские военные.
Подразделения отработают ведение обороны и выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения боевой техники вместе с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями, рассказали в министерстве.
На заключительном этапе запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику танками Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубицами Д-30.
В учениях задействуют различные виды оружия, включая автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение, заключили в минобороны РФ.
Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях.
Так, 15 апреля 2021 года российское командование решило закрыть на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты заявляли, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".
"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Последний раз РФ проводила крупные учения в Черном море 20 сентября. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске, чтобы провести ракетные и артиллерийские стрельбы.