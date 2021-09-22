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В Украине стартовали командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021". Фоторепортаж

Сегодня 10.58
22 сентября в Украине началась активная фаза командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2021". Об этом написал в Facebook пресс-центр Госпогранслужбы. В маневрах, которые пройдут с 22-го по 30 сентября, участвуют силы безопасности и обороны, в том числе ГПСУ. 21 сентября личный состав, который привлекается к учениям, отработал различные элементы ведения боя и вопросы медицинской эвакуации, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook. "Во время тренировок оценивалась готовность подразделений к выполнению совместных действий различными видами, родами войск ВСУ", – отмечается в релизе. В учениях примут участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. Учения проведут в три этапа. На первом и втором отработают вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.
Теги: Украина, Госпогранслужба, военные учения, ГПСУ, ВСУ
 

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