Во Львовской области начались украино-американские военные учения Rapid Trident 2021

В учениях примут участие примерно 6 тыс. военных из 15 стран мира Фото: armyinform.com.ua

Учения пройдут с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие примерно 6 тыс. военных из 15 стран. Кроме военнослужащих из Украины и США к учениям присоединятся представители Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

"Учения являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и партнеров НАТО. Украинские военные, которые восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с зарубежными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе", – отметил руководитель учений с украинкой стороны, бригадный генерал Владислав Клочков.