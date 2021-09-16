Во Львовской области пройдут украинско-американские учения Rapid Trident 2021

Rapid Trident проводятся в Украине с 2006 года Фото: president.gov.ua

Цель учений – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

"Учения Rapid Trident 2021 – важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров", – уточнили в релизе.

Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров. Впервые в истории Rapid Trident пройдут тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских военных из самолета военно-транспортной авиации США С-130.