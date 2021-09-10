12,5 тыс. человек и 600 единиц техники. В Украине пройдут масштабные военные учения

Учения пройдут на основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей Фото: president.gov.ua

"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран – члены НАТО и четыре – страны-партнеры. От Североатлантического Альянса планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к учениям является его подготовка по стандартам НАТО, с привлечением иностранных представителей", – пояснил Залужный.

Стратегические командно-штабные учения проведут в три этапа. На первом и втором отработают вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

"На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО", – отметили в посте.

В учениях примут участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. В "Объединенных усилиях – 2021" будут представлены военные из Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Учения пройдут с 22-го по 30 сентября, уточнило агентство "Интерфакс-Украина".