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Польша готовится к провокациям российских военных во время учений "Запад 2021"

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К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек
К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Министерство национальной обороны Польши будет внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад 2021" вблизи границы. Об этом сказал 30 августа в комментарии Polskie Radio заместитель главы польского ведомства Марцин Оцепа.

Учения пройдут возле стран Балтии, поэтому Польша должна быть готова ко всему, отметил чиновник. Он напомнил, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

"Наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от событий на границе, связанных с миграционной активностью", – добавил Оцепа.

Об увеличении вероятности возникновения нештатных ситуаций во время учений "Запад-2021" предупреждал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 

Контекст:

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" еще в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

Учения проведут на белорусских полигонах "Обуз-Лесновский", "Домановский", "Ружанский", "Брестский" и девяти полигонах России ("Кирилловский", "Струги Красные", "Мулино", "Погоново", "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Дорогобуж", "Вольский"), сообщили в минобороны Беларуси.

К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек, в их числе около 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Кроме того, военные задействуют до 350 единиц бронетанковой техники, около 140 танков, 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

Теги: Россия, Беларусь, Польша, провокации, военные учения, российские военные
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