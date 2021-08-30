Польша готовится к провокациям российских военных во время учений "Запад 2021"

К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Учения пройдут возле стран Балтии, поэтому Польша должна быть готова ко всему, отметил чиновник. Он напомнил, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.

"Наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от событий на границе, связанных с миграционной активностью", – добавил Оцепа.

Об увеличении вероятности возникновения нештатных ситуаций во время учений "Запад-2021" предупреждал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.