Польша готовится к провокациям российских военных во время учений "Запад 2021"

Учения пройдут возле стран Балтии, поэтому Польша должна быть готова ко всему, отметил чиновник. Он напомнил, что агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе.
"Наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от событий на границе, связанных с миграционной активностью", – добавил Оцепа.
Об увеличении вероятности возникновения нештатных ситуаций во время учений "Запад-2021" предупреждал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" еще в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.
Учения проведут на белорусских полигонах "Обуз-Лесновский", "Домановский", "Ружанский", "Брестский" и девяти полигонах России ("Кирилловский", "Струги Красные", "Мулино", "Погоново", "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Дорогобуж", "Вольский"), сообщили в минобороны Беларуси.
К учениям на территории Беларуси привлекут около 12,8 тыс. человек, в их числе около 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских военнослужащих. Кроме того, военные задействуют до 350 единиц бронетанковой техники, около 140 танков, 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.