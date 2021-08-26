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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Замгенсека НАТО: Агрессия России остается настоящей красной линией политического Запада

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Джоанэ о Крымской платформе: Этот вид постоянного внимания и давления на Россию то, что нужно продолжать
Джоанэ о Крымской платформе: Этот вид постоянного внимания и давления на Россию – то, что нужно продолжать
Фото: Aspen Institute Romania / Facebook

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил поддержку Крымской платформе и подчеркнул, что Альянс внимательно следит за действиями РФ. Об этом он говорил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 26 августа.

Джоанэ поздравил украинское руководство с этой инициативой и отметил, что для международного сообщества важно продолжать держать эту тему на международной повестке дня.

"Я считаю, что эта инициатива принесет структурированный механизм на политическом, практическом и экспертном уровнях. Я считаю, что это что-то очень важное", – сказал он, отметив, что НАТО, ЕС и их союзники четко заявили, что никогда не признают незаконную и аморальную аннексию.

При этом на вопрос, достаточно ли, на его взгляд, этой инициативы для деоккупации Крыма, он прямо не ответил. 

"Это то, что полезно, и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию – то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять – агрессивные территориальные изменения в Европе. И именно поэтому Украина должна [видеть] во всех нас настоящих друзей на долгосрочную перспективу", – сказал Джоанэ.

Говоря о наращивании российских войск у границы с Украиной весной, Джоанэ отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил по этому поводу ряд предложений НАТО. Они были обработаны, и НАТО сотрудничает по этому вопросу с Украиной.

"Конечно, мы оцениваем оснащение и технику, которые оставили российские военные после этого наращивания. И, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем текущую подготовку к учениям "Запад 2021", которые являются важными учениями России и Беларуси. Мы, как всегда, уделяем внимание этому вопросу", – заявил Джоанэ. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина инициировала новый формат международного сотрудничества с целью деоккупации Крыма – Крымскую платформу. Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Теги: Крым, НАТО, аннексия, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, российские военные, Крымская платформа, Мирча Джоанэ
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