Замгенсека НАТО: Агрессия России остается настоящей красной линией политического Запада

Джоанэ о Крымской платформе: Этот вид постоянного внимания и давления на Россию – то, что нужно продолжать Фото: Aspen Institute Romania / Facebook

Джоанэ поздравил украинское руководство с этой инициативой и отметил, что для международного сообщества важно продолжать держать эту тему на международной повестке дня.

"Я считаю, что эта инициатива принесет структурированный механизм на политическом, практическом и экспертном уровнях. Я считаю, что это что-то очень важное", – сказал он, отметив, что НАТО, ЕС и их союзники четко заявили, что никогда не признают незаконную и аморальную аннексию.

При этом на вопрос, достаточно ли, на его взгляд, этой инициативы для деоккупации Крыма, он прямо не ответил.

"Это то, что полезно, и его нужно использовать. Этот вид постоянного внимания и давления на Россию – то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять – агрессивные территориальные изменения в Европе. И именно поэтому Украина должна [видеть] во всех нас настоящих друзей на долгосрочную перспективу", – сказал Джоанэ.

Говоря о наращивании российских войск у границы с Украиной весной, Джоанэ отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил по этому поводу ряд предложений НАТО. Они были обработаны, и НАТО сотрудничает по этому вопросу с Украиной.

"Конечно, мы оцениваем оснащение и технику, которые оставили российские военные после этого наращивания. И, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем текущую подготовку к учениям "Запад 2021", которые являются важными учениями России и Беларуси. Мы, как всегда, уделяем внимание этому вопросу", – заявил Джоанэ.