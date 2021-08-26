Кулеба: Реакцией РФ на Крымскую платформу мы удовлетворены

"Хочу, чтобы мы все понимали, что Крымская платформа не только вызвала беспрецедентную реакцию в мировых СМИ, в мировых политических кругах, но и в Российской Федерации. Это противоположные реакции. Если весь мир отмечает, что Украина, по сути, разорвала тишину вокруг Крыма и вернула этот вопрос в международную повестку [дня], то Россия, наоборот, захлебывается в рассказах о никчемности этой инициативы. Реакцией российской стороны мы удовлетворены", – сказал глава МИД.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.