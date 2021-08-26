Решение о вступлении Украины в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе – замгенсека НАТО

"Многие страны присоединились к Альянсу после окончания коммунизма. Политика открытых дверей также есть в Вашингтонском договоре, поэтому она является частью нашей Конституции. Решения Бухарестского саммита в силе. Они были приняты союзниками, и они остаются. Я думаю, что самое важное политическое подтверждение политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии к НАТО было сделано лидерами НАТО на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так", – сказал Джоанэ.
По его словам, для присоединения к Альянсу важно состояние реформ в странах-претендентах и с другой стороны – политический консенсус.
"Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений... Нет никакого автоматизма в этом вопросе, но всегда есть поощрение, и я лично делаю его [таким] странам, как Украина, – придерживаться курса реформ, продолжать сотрудничество с НАТО на как можно большем количестве фронтов", – сказал Джоанэ.
Замгенсека НАТО отметил, что статус партнера с расширенными возможностями – "огромный позитивный шаг в правильном направлении", и он смотрит на то, как Грузия, которая получила этот статус чуть раньше, использует его.
На вопрос, какую роль российский фактор играет для НАТО при принятии решения по плану действий о членстве в НАТО для Украины, заместитель генсека подчеркнул, что сама суть НАТО и ЕС основывается на том, что период сфер влияния в Европе навсегда исчез.
"Речь идет не об удовлетворении или недовольстве третьей стороны, управляющей этими усилиями, а о фундаментальном принципе, согласно которому суверенные государства должны быть в ситуации, когда выбирают свою судьбу в соответствии с суверенным правом выбора своего направления. И если Украина выбирает – народ Украины и руководство Украины выбирают идти в западные институции, – это то, что мы поощряем и поддерживаем. Никто не имеет права диктовать своим соседям или кому-то другому в Европе, какую судьбу им выбирать. Это то, что является сущностью того, кто мы есть и что мы [собой] представляем", – заявил он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.