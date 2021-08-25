Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным – Кальюлайд

Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины Фото: EPA

Президент также отметила, что Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО, но "неясно, когда это станет возможным".

"Нужно сначала дождаться поворота истории", – сказала она.

На вопрос журналиста, нужно ли для вступления в НАТО восстановление контроля над всей территорией страны, Кальюлайд ответила "Абсолютно".

"Нужно расрещение [конфликта]. Возможно, путем переговоров. Рано или поздно", – сказала она.

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