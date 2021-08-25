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Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным – Кальюлайд

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Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины
Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины
Фото: EPA

Эстония поддерживает предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Об этом в интервью "Европейской правде", фрагмент которого был опубликован 25 августа, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент также отметила, что Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО, но "неясно, когда это станет возможным".

"Нужно сначала дождаться поворота истории", – сказала она.

На вопрос журналиста, нужно ли для вступления в НАТО восстановление контроля над всей территорией страны, Кальюлайд ответила "Абсолютно".

"Нужно расрещение [конфликта]. Возможно, путем переговоров. Рано или поздно", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Європейська правда / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Эстония, Керсти Кальюлайд, ПДЧ
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