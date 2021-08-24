Волкер: Самым важным в поездке Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие партнеры

"Во-первых, я думаю, самым важным в поездке Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры, находятся на одной стороне стола, рассматривают проблемы и решают их вместе", – сказал Волкер.
Он выразил надежду, что стороны "оставят позади" все разногласия, которые между ними возникали, в частности, относительно строительства газопровода "Северный поток – 2".
По его словам, если это удастся сделать, стоит начать откровенный разговор о том, как США могут "продвинуть вперед вопрос стремлений Украины в НАТО".
На вопрос о том, заключения каких документов можно ожидать во время визита Зеленского в США, Волкер ответил, что их подготовка, "наверное, до сих пор продолжается".
"И физическая безопасность, и энергетическая безопасность, даже развитие экономики – это также вопрос безопасности Украины", – подчеркнул Волкер.
Визит Зеленского в США должен начаться 30 августа. Главной темой встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".
Встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа.