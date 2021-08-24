Волкер: Самым важным в поездке Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие партнеры

"Во-первых, я думаю, самым важным в поездке Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры, находятся на одной стороне стола, рассматривают проблемы и решают их вместе", – сказал Волкер.

Он выразил надежду, что стороны "оставят позади" все разногласия, которые между ними возникали, в частности, относительно строительства газопровода "Северный поток – 2".

По его словам, если это удастся сделать, стоит начать откровенный разговор о том, как США могут "продвинуть вперед вопрос стремлений Украины в НАТО".

На вопрос о том, заключения каких документов можно ожидать во время визита Зеленского в США, Волкер ответил, что их подготовка, "наверное, до сих пор продолжается".

"И физическая безопасность, и энергетическая безопасность, даже развитие экономики – это также вопрос безопасности Украины", – подчеркнул Волкер.