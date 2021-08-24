ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Волкер: Самым важным в поездке Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие партнеры

Визит Зеленского в США должен начаться 30 августа
Визит Зеленского в США должен начаться 30 августа
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Самым важным в поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в ходе которой он встретится с американским президентом Джо Байденом, будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие партнеры. Такое мнение в комментарии "Укринформу" выразил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Во-первых, я думаю, самым важным в поездке Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры, находятся на одной стороне стола, рассматривают проблемы и решают их вместе", – сказал Волкер.

Он выразил надежду, что стороны "оставят позади" все разногласия, которые между ними возникали, в частности, относительно строительства газопровода "Северный поток – 2".

По его словам, если это удастся сделать, стоит начать откровенный разговор о том, как США могут "продвинуть вперед вопрос стремлений Украины в НАТО".

На вопрос о том, заключения каких документов можно ожидать во время визита Зеленского в США, Волкер ответил, что их подготовка, "наверное, до сих пор продолжается".

"И физическая безопасность, и энергетическая безопасность, даже развитие экономики – это также вопрос безопасности Украины", – подчеркнул Волкер.

Контекст:

Визит Зеленского в США должен начаться 30 августаГлавной темой встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа.

Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, экономика, Владимир Зеленский, визит, Курт Волкер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
  "Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео
  "Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей
"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей
Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10
"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары
"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары
Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото
Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS