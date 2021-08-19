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Политолог Соколовская назвала семь достижений власти, которыми Зеленский может похвалиться перед Байденом

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Янина Соколовская: Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева"
Янина Соколовская: Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева"
Фото: Янина Соколовская / Facebook

Политический эксперт Янина Соколовская в своем блоге на портале "Известия" назвала семь шагов по детенизации экономики и борьбе с коррупцией, реализованные комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые, как она считает, помогли бы президенту Владимиру Зеленскому продемонстрировать президенту США Джозефу Байдену реальные реформы в Украине.

Соколовская отметила, что прежде всего Байден требует от украинской власти и персонально от Зеленского прекратить коррупционные схемы и навести порядок в экономике, но, по ее мнению, президенту Украины похвастаться в ходе предстоящего визита в Вашингтон особо нечем.

"Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева" – парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Да, с работой [нардепа от "Слуги народа", главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даннила] Гетманцева можно не соглашаться. Да, можно спорить. Но даже его оппоненты соглашаются, что больше, чем он, в финансовых реформах в стране никто не сделал за последние годы. И это, естественно, в условиях яркого олигархического сопротивления", – пишет политический эксперт.

Среди наиболее эффективных шагов на пути реформирования экономической системы и противодействия коррупционным проявлениям Соколовская назвала семь реализованных направлений:

  • вступление в силу закона Украины "О платежных услугах" №1591-ІХ, принятого парламентом 30 июня 2021 года. Этот закон создает условия для внедрения в Украине открытого банкинга (Open banking), который объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в платежную экосистему и откроет дорогу в Украину системе PayPal, столь важной для развития интернет-сервисов;
     
  • принятие закона №466, которым Гетманцев добился повышения ставок акцизного налога на ТВЕН (IQOS, glo и т.д.) на 320%. Благодаря этому бюджет за полгода получил дополнительные 6,2 млрд грн, а отраслевые рынки от этого не рухнули;
     
  • организована и проведена реформа налоговой ответственности. Теперь только при наличии вины, которую смог доказать налоговик, плательщика смогут привлечь к ответственности;
     
  • усилиями Гетманцева и его комитета увеличены лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге (для I группы – до 1 млн грн, для II группы – до 5 млн грн, для III группы – до 7 млн грн);
     
  • введены антиофшорные правила BEPS;
     
  • введена ускоренная амортизация и увеличена стоимость основных средств;
     
  • нерезиденты стали платить НДС от своей деятельности наравне с украинцами. А ведь еще совсем недавно, до принятия законопроекта №4184, нерезидент, фактически будучи освобожденным от налогов, пребывал в более выгодном положении, чем резидент, который платит 20% НДС.

"Когда систематизируешь эти цифры, то понимаешь, что в комитете Гетманцева как раз и ведется борьба со "схемами". Надеюсь, в киевской власти это оценят, потому что, кроме этого, ей и похвалиться в США особо нечем", – резюмировала Янина Соколовская.

Контекст:

Встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа.

Визит президента Украины в США должен начаться 30 августаГлавной темой встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: Джо Байден, экономика, Владимир Зеленский, финансы, визит, Янина Соколовская, Даниил Гетманцев
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