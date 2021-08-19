Политолог Соколовская назвала семь достижений власти, которыми Зеленский может похвалиться перед Байденом

Янина Соколовская: Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева" Фото: Янина Соколовская / Facebook

Соколовская отметила, что прежде всего Байден требует от украинской власти и персонально от Зеленского прекратить коррупционные схемы и навести порядок в экономике, но, по ее мнению, президенту Украины похвастаться в ходе предстоящего визита в Вашингтон особо нечем.

"Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева" – парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Да, с работой [нардепа от "Слуги народа", главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даннила] Гетманцева можно не соглашаться. Да, можно спорить. Но даже его оппоненты соглашаются, что больше, чем он, в финансовых реформах в стране никто не сделал за последние годы. И это, естественно, в условиях яркого олигархического сопротивления", – пишет политический эксперт.

Среди наиболее эффективных шагов на пути реформирования экономической системы и противодействия коррупционным проявлениям Соколовская назвала семь реализованных направлений:

вступление в силу закона Украины "О платежных услугах" №1591-ІХ, принятого парламентом 30 июня 2021 года. Этот закон создает условия для внедрения в Украине открытого банкинга (Open banking), который объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в платежную экосистему и откроет дорогу в Украину системе PayPal, столь важной для развития интернет-сервисов;



принятие закона №466, которым Гетманцев добился повышения ставок акцизного налога на ТВЕН (IQOS, glo и т.д.) на 320%. Благодаря этому бюджет за полгода получил дополнительные 6,2 млрд грн, а отраслевые рынки от этого не рухнули;



организована и проведена реформа налоговой ответственности. Теперь только при наличии вины, которую смог доказать налоговик, плательщика смогут привлечь к ответственности;



усилиями Гетманцева и его комитета увеличены лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге (для I группы – до 1 млн грн, для II группы – до 5 млн грн, для III группы – до 7 млн грн);



введены антиофшорные правила BEPS;



введена ускоренная амортизация и увеличена стоимость основных средств;



нерезиденты стали платить НДС от своей деятельности наравне с украинцами. А ведь еще совсем недавно, до принятия законопроекта №4184, нерезидент, фактически будучи освобожденным от налогов, пребывал в более выгодном положении, чем резидент, который платит 20% НДС.

"Когда систематизируешь эти цифры, то понимаешь, что в комитете Гетманцева как раз и ведется борьба со "схемами". Надеюсь, в киевской власти это оценят, потому что, кроме этого, ей и похвалиться в США особо нечем", – резюмировала Янина Соколовская.