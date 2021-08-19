Политолог Соколовская назвала семь достижений власти, которыми Зеленский может похвалиться перед Байденом

Соколовская отметила, что прежде всего Байден требует от украинской власти и персонально от Зеленского прекратить коррупционные схемы и навести порядок в экономике, но, по ее мнению, президенту Украины похвастаться в ходе предстоящего визита в Вашингтон особо нечем.
"Если по здравому размышлению, то позитивом своей экономической и законодательной деятельности Зеленский сможет назвать только работу "комитета Гетманцева" – парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Да, с работой [нардепа от "Слуги народа", главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даннила] Гетманцева можно не соглашаться. Да, можно спорить. Но даже его оппоненты соглашаются, что больше, чем он, в финансовых реформах в стране никто не сделал за последние годы. И это, естественно, в условиях яркого олигархического сопротивления", – пишет политический эксперт.
Среди наиболее эффективных шагов на пути реформирования экономической системы и противодействия коррупционным проявлениям Соколовская назвала семь реализованных направлений:
"Когда систематизируешь эти цифры, то понимаешь, что в комитете Гетманцева как раз и ведется борьба со "схемами". Надеюсь, в киевской власти это оценят, потому что, кроме этого, ей и похвалиться в США особо нечем", – резюмировала Янина Соколовская.
Встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа.
Визит президента Украины в США должен начаться 30 августа. Главной темой встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".