"Страна, которая не боится слова "впервые". Зеленский назвал условия, при которых Украине не придется просить членство в ЕС

"Страна, которая не боится слова "впервые". Впервые за 30 лет [госпредприятие] Антонов строит для государства три самолета. Для армии строят вертолеты на украинских лопастях. Строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы", – отметил президент.

Он добавил, что сильная страна принимает ракетную программу на 10 лет, строит тысячи километров дорог, сотни школ, детских садов и больниц.

"Страна, которая первая в мире имеет цифровой паспорт. Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов, которая впервые дает людям реальное право собственности на землю и впервые запускает народовластие. Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, такую Украину поддержат другие страны, когда она подаст заявку на вступление в Европейский Союз.

"Но если она будет такой страной, ей не надо просить приглашения. Будут просить ее", – сказал глава государства.