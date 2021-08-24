"Страна, которая не боится слова "впервые". Зеленский назвал условия, при которых Украине не придется просить членство в ЕС

"Страна, которая не боится слова "впервые". Впервые за 30 лет [госпредприятие] Антонов строит для государства три самолета. Для армии строят вертолеты на украинских лопастях. Строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы", – отметил президент.
Он добавил, что сильная страна принимает ракетную программу на 10 лет, строит тысячи километров дорог, сотни школ, детских садов и больниц.
"Страна, которая первая в мире имеет цифровой паспорт. Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов, которая впервые дает людям реальное право собственности на землю и впервые запускает народовластие. Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, такую Украину поддержат другие страны, когда она подаст заявку на вступление в Европейский Союз.
"Но если она будет такой страной, ей не надо просить приглашения. Будут просить ее", – сказал глава государства.
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.