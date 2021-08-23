В Украине вступил в силу закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным

Цифровые паспорта доступны в "Дії" с апреля 2020 года Фото: depositphotos.com

Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 15 апреля. Он приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к физическим.

"Закон, который подписал глава государства, закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать данные цифровые документы при путешествиях по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных и почтовых услуг, при приобретении товаров в магазинах и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", – сообщали в пресс-службе главы государства.