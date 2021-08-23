ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине вступил в силу закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цифровые паспорта доступны в "Дії" с апреля 2020 года
Цифровые паспорта доступны в "Дії" с апреля 2020 года
Фото: depositphotos.com

23 августа вступил в силу закон №1368-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 15 апреля. Он приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к физическим.

"Закон, который подписал глава государства, закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать данные цифровые документы при путешествиях по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных и почтовых услуг, при приобретении товаров в магазинах и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", – сообщали в пресс-службе главы государства.

Контекст:

30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.

При этом Федров заявлял, что в "Дії" не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, паспорт, ID-карта, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие бывают стили в интерьере
Какие бывают стили в интерьере
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Сегодня были на невероятном красивом событии. Вместе". Министр Федоров с женой посетил церемонию награждения "Национальная легенда Украины"
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
"Красотка с шикарной фигуркой". Паперная в миниплатье крупным планом показала голые ноги
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS